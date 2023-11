DJ MARKET TALK: Lufthansa apresentou resultados sólidos

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa registou um conjunto de resultados sólido depois de os lucros terem batido as expectativas para o terceiro trimestre, escrevem os analistas do Deutsche Bank, numa nota. O lucro líquido da companhia aérea alemã subiu 47% para EUR1,19 mil milhões no trimestre. Os resultados antes de juros e impostos, ou Ebit, ajustado subiram para EUR1,47 mil milhões face a EUR1,12 mil milhões. Os analistas previam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.