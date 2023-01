DJ MARKET TALK: Lufthansa com tarefa hercúlea pela frente com ITA

(DJ Bolsa)-- A Lufthansa pode ter sucesso onde outras falharam e transformar a ITA numa companhia aérea sustentável e lucrativa, questionam analistas da Bernstein. O grupo alemão confirmou quarta-feira que apresentou uma oferta por uma participação minoritária na companhia aérea anteriormente conhecida como Alitalia, com opção de adquirir as ações restantes numa data posterior. A ITA é uma das propostas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.