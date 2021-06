DJ MARKET TALK: Lufthansa planeia recuperar margens mas precisa de convencer mercado

(DJ Bolsa)-- A Lufthansa pretende recuperar as margens tendo como alvo um EBIT ajustado de pelo menos 8% em 2024, mas o mercado ainda não está confiante de que a companhia aérea vai conseguir atingir o objetivo, diz o Credit Suisse. "A ambição para restaurar as margens de 2017-2018 parece ser uma mensagem forte do nosso ponto de vista, refletindo uma atenção em absorver qualquer perda do tráfego empresarial, para restaurar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone