DJ MARKET TALK: Lufthansa pode necessitar de mais liquidez em 2021

(DJ Bolsa)-- A companhia aérea alemã Lufthansa deve gastar EUR3 mil milhões de free cash flow no próximo ano e é improvável que alcance a meta de atingir o breakeven no cash flow operacional durante 2021, refere a Berenberg. "Maturidades da dívida de EUR3,2 mil milhões sugerem que a liquidez de EUR10,1 mil milhões pode escassear no segundo semestre de 2021, desencadeando uma necessidade de liquidez adicional"...

