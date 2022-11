DJ MARKET TALK: Lufthansa tem um forte balanço - HSBC

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa tem um dos balanços mais fortes entre as companhias aéreas europeias e a liquidez deve continuar forte apesar da queda dos lucros do segmento de logística, referem analistas do HSBC numa nota, ao aumentarem a recomendação sobre as ações da empresa para manter face a reduzir. A Lufthansa deve aplicar cerca de EUR2,8 mil milhões em investimento e EUR1,3 mil milhões em maturidade da dí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.