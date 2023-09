DJ MARKET TALK: Luta contra a inflação subjacente ainda não acabou

(DJ Bolsa)-- A sondagem de confiança da Comissão Europeia pode servir de aviso de que a queda da inflação subjacente da Zona Euro pode ser mais morosa que o esperado, diz o economista do ING Bert Colijn numa nota. As expectativas de preços de venda subiram no setor industrial, com aumentos significativos em alguns dos segmentos mais próximos do consumidor como automóveis, vestuário e mobiliário, diz. Embora a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.