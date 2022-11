DJ MARKET TALK: Luta da Fed contra a inflação não acabou apesar de abrandamento

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA foi mais fraca que o esperado, mas isso não significa que a luta da Reserva Federal contra a subida dos preços tenha terminado, refere Willem Sels, diretor de investimento global do HSBC Private Banking. O índice de preços no consumidor, ou IPC, subjacente, que exclui as categorias voláteis dos alimentos e energia, foi mais fraco que o esperado e deve ser o principal número para a Fed. Mas para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.