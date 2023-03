DJ MARKET TALK: Luta da inflação da Fed pode esperar 6 semanas - Goldman Sachs

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs pensa que a decisão da Reserva Federal dos EUA de fazer uma pausa no ciclo de subidas das taxas esta semana por causa do stress no sistema bancário não significa que o banco central está menos preocupado sobre a inflação. "A luta contra a inflação pode esperar seis semanas", dizem economistas do banco. Os economistas acrescentam que a ligação entre uma única subida de 25 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.