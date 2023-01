DJ MARKET TALK: Luta do BCE contra inflação ainda não terminou

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação da Zona Euro de dezembro destacam a mensagem que o Banco Central Europeu apresentou na reunião do mês passado, nomeadamente de que serão necessárias mais subidas "significativas" em 2023 para controlar as pressões da inflação, refere Aila Mihr, analista sénior para a Zona Euro do Danske Bank, numa nota. As pressões mais baixas da energia, e assim os efeitos de base,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.