DJ MARKET TALK: Maior aumento de taxas do BOE em décadas visto como dovish

(DJ Bolsa)-- Parece peculiar descrever o maior aumento das taxas de juro no Reino Unido em 33 anos como dovish, mas nada surpreende no Banco de Inglaterra, ou BOE, por estes dias, refere Jamie Niven, gestor de fundos sénior da Candriam. O BOE aumentou as taxas de juro em 75 pontos base para 3,00% numa votação dividida, mas sinalizou que as taxas não vão subir tanto como as previsões dos mercados sugerem, refere Niven. As implicaç...