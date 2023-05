DJ MARKET TALK: Maior fundo de pensões australiano posiciona portefólio para recessão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O fundo de pensões AustralianSuper posicionou o seu portefólio para uma recessão, diz o CIO Mark Delaney. Falando na Morningstar Investment Conference em Sidney, esta quarta-feira, Delaney diz que o maior fundo de pensões do país está curto nas ações e longo nas obrigações. "A nossa visão é de que uma recessão é mais provável", diz. Mas acrescenta que continua difícil prever o timing ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.