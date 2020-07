DJ MARKET TALK: Maioria das empresas alemãs quer tornar teletrabalho permanente

(DJ Bolsa)-- Na Alemanha, 54% das empresas querem tornar o teletrabalho mais permanente, de acordo com um estudo do Instituto Ifo. "A crise do coronavírus pode dar um impulso permanente ao trabalho a partir de casa", disse Oliver Falck, diretor do Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies. Três quartos das empresas da Alemanha propuseram que parte da respetiva força laboral trabalhe em casa como forma de lidar com a crise e quase metade dos consultados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

