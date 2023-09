DJ MARKET TALK: Mais gestores de fundos acreditam que Fed terminou aumentos de taxas

(DJ Bolsa)-- Um total de 60% dos gestores de fundos inquiridos espera que a Reserva Federal dos EUA não aumente mais as taxas de juro neste ciclo, acreditando que a Fed "acabou" as subidas, face a 47% em agosto e apenas 9% em julho, de acordo com a sondagem do Bank of America de setembro. "Nos últimos dois meses, os investidores da SGF [sondagem a gestores de fundos] mudaram de 9 em cada 10 a dizerem que 'a Fed ainda não terminou'... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.