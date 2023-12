DJ MARKET TALK: Mais orientação futura do BCE seria bem-vinda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Um Banco Central Europeu mais pragmático seria bem-vindo pela Pictet Wealth Management, diz Frederik Ducrozet, responsável de research macroeconómico. "Em última análise, o que precisamos é de um BCE mais virado para o futuro que dê orientação sobre o longo prazo", diz numa nota. Isto aplica-se à taxa de juro neutral, mas também ao tamanho apropriado do balanço e reservas bancá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.