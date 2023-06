DJ MARKET TALK: Mais subidas de taxas do BCE podem penalizar obrigações high yield

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu arrisca exagerar na restrição da política monetária na Zona Euro através das contínuas subidas das taxas de juro e isso poderá prejudicar os emitentes de obrigações high yield em euros devido à subida do custo do crédito, refere o diretor de research de rendimento fixo do Julius Baer, Markus Allenspach, numa nota. "Mantemos a nossa posição underweight nas obrigaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.