DJ MARKET TALK: Mais subidas do BCE podem colocar taxa a 4% em julho

(DJ Bolsa)-- A taxa de depósito do Banco Central Europeu pode chegar a 4% em julho, em relação aos atuais 2,50%, através de aumentos de 50 pontos base em março e maio e de 25 pontos base em junho e julho, dizem analistas do Danske Bank numa nota. Os analistas acrescentam que os mercados descontam agora um pico da taxa ligeiramente abaixo de 4%. "Naturalmente continuamos a depender dos dados e podemos ajustar a previsão posteriormente,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.