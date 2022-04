DJ MARKET TALK: Manutenção das previsões da Danone é reconfortante -Citi

(DJ Bolsa)-- O facto de a Danone ter mantido as projeções para o total do ano compra algum tempo até que haja clareza na evolução da inflação input, dizem analistas do Citi numa nota aos clientes. O conglomerado francês reportou um crescimento orgânico das vendas de 7,7% no primeiro trimestre, acima do consenso de expectativas de 5,5%, sobretudo graças aos negócios de água e nutrição especializada.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

