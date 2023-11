DJ MARKET TALK: Manutenção do outlook da Fitch para Itália descontada

(DJ Bolsa)-- As obrigações de Itália parecem estar a descontar um cenário em que a Fitch Ratings mantém o rating BBB e o outlook estável na revisão de sexta-feira, dizem os estrategas de taxas do Citi Research. "A probabilidade de qualquer mudança parece baixa, uma vez que a Fitch espera que o rácio dívida-PIB de Itália continue a descer nos próximos anos, ainda que a um ritmo mais lento do que antes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.