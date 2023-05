DJ MARKET TALK: Margem financeira do Commerzbank terá atingido pico no 1T

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank reportou um aumento da rentabilidade no primeiro trimestre, um resultado líquido que ficou acima do consenso, mas o impulso dado pela margem financeira terá atingido o seu pico trimestral devido ao aumento dos custos de financiamento, diz o analista da AlphaValue Dieter Hein, numa nota de research. A margem financeira do banco alemão subiu 39% em termos homólogos, e desceu 0,6% comparando com o último trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.