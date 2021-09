DJ MARKET TALK: Margens da Inditex podem estar em risco devido ao segmento online

(DJ Bolsa)-- A Inditex pode ser mais vulnerável do que se pensava à diluição das margens devido ao crescimento das vendas online, disse Adam Cochrane, do Deutsche Bank, após os resultados da retalhista de moda espanhola no primeiro semestre. Com uma discrepância de 130 pontos base entre a margem bruta de dois anos e o crescimento da margem operacional, e com as vendas digitais ainda a crescer, a desalavancagem online volta a incomodar,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

