DJ MARKET TALK: Margens da Tesco devem recuperar

(DJ Bolsa)-- A trajetória da margem da Tesco deve estabilizar a partir do segundo semestre, dada a dinâmica da inflação alimentar no Reino Unido, disse Izabel Dobreva, analista do Morgan Stanley. Isso significa que a retalhista alimentar do Reino Unido pode começar a recuperar da restrição de margem no ano fiscal de 2022, uma vez que a inflação do custo dos produtos vendidos está abaixo da inflação, disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.