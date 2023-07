DJ MARKET TALK: Margens de refinação, retornos da Repsol em foco nos resultados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As margens de refinação, os retornos aos acionistas e o investimento devem estar em foco para os investidores da Repsol daqui em diante, refere Biraj Borkhataria, da RBC Capital Markets, numa nota. Os comentários da energética espanhola de margens spot entre $6-$7 por barril devem mostrar ser conservadores, diz o RBC, notando que em termos de retornos a Repsol deve apresentar planos para uma recompra de pelo menos 50 milhões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.