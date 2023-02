DJ MARKET TALK: Margens devem estar em foco nos resultados da AstraZeneca

(DJ Bolsa)-- Os investidores da AstraZeneca devem estar atentos às margens nos resultados anuais e do quarto trimestre da empresa, na quinta-feira. Embora o ritmo de expansão das margens esteja abaixo das expectativas do mercado, isso reflete o aumento do investimento na investigação & desenvolvimento, colocando assim maior importância nos ensaios de fármacos em 2023, diz o Berenberg. "O mais importante destes, do nosso ponto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.