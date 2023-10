DJ MARKET TALK: Margens, dividendo da Repsol devem estar em foco nos resultados

(DJ Bolsa)-- A progressão do dividendo e as margens de refinação da Repsol devem ser pontos importantes para os investidores durante os resultados do terceiro trimestre na quinta-feira, diz Biraj Borkhataria, do RBC Capital Markets, numa nota. O trading update mais recente da empresa apontou para uma refinação ligeiramente melhor, o que deve contribuir para o crescimento dos lucros no trimestre, de acordo com a RBC. De um ponto de vista estraté... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.