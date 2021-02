DJ MARKET TALK: Mario Draghi pode ter dificuldade em avançar com reformas em Itália

(DJ Bolsa)-- Mario Draghi deve ser o próximo primeiro-ministro de Itália, mas a complicada aritmética parlamentar pode complicar os seus esforços para avançar com reformas, diz Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg. A potencial procura de apoio de Draghi pode provocar uma tensão constante. "Se Draghi conseguir entrar, o que parece provável, mas longe de ser certo, a política italiana pode por isso mesmo continuar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

