DJ MARKET TALK: Mau tempo nos EUA pode eliminar 1,4 milhões de empregos

(DJ Bolsa)-- O clima de inverno previsto nos EUA a partir de novembro representa uma ameaça significativa para uma economia já frágil e pode potencialmente eliminar 1,4 milhões de postos de trabalho que foram recuperados desde abril, disse Luke Pardue, economista da Gusto. Operações do retalho, lazer e hotelaria fizeram ajustes durante os meses de verão para poderem reabrir, como jantares ao ar livre, mas essas modificaçõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone