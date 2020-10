DJ MARKET TALK: MAX da Boeing enfrenta forte concorrência de aviões usados

(DJ Bolsa)-- O CEO da Sun Country, Jude Bricker, disse que a proposta da Boeing à transportadora com sede em Mineápolis de entrega de novos aviões 737 MAX não consegue competir com o que está disponível no mercado de aviões usados. Os 737-800 a meio do tempo de vida estão 40% a 45% abaixo dos níveis do ano anterior, e Bricker diz que há pelo menos 150 737NG estacionados mas comercialmente ativos. (doug.cameron@wsj.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

