DJ MARKET TALK: Maybank reitera previsão de corte de taxas do PBOC

(DJ Bolsa)-- O Maybank ainda espera cortes de taxas de juro por parte do Banco Popular da China, ou PBOC, dizem os analistas Brian Lee Shun Rong e Chua Hak Bin. "Reiteramos o nosso cenário base de um segundo corte de 25pb [dos requisitos de reservas] e de 10 pontos base [das loan prime rates] a um e a cinco anos" no 2S, dizem os analistas após os dados fracos que sugerem que a recuperação está a perder ímpeto e que o crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.