DJ MARKET TALK: Medidas do governo do Reino Unido são globalmente positivas

(DJ Bolsa)-- As medidas do governo do Reino Unido no orçamento de outono são, em geral, positivas, disse Gabriele Foa, co-gestor de portefólio da Algebris Investments. "O governo continua comprometido com o crescimento, mas dá forte atenção às medidas financiadas", disse Foa, que também acha o tom positivo, pois transmite compromisso com a consolidação orçamental assim que a crise energética passar....