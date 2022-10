DJ MARKET TALK: Medidas extraordinárias do BOE deixam investidores nervosos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A decisão do Banco de Inglaterra, ou BOE, de duplicar o montante de gilts de longo prazo que pode comprar diariamente para GBP10 mil milhões deixou "os investidores nervosos", diz Russ Mould, diretor de investimento da AJ Bell, numa nota. "Embora o programa seja desenhado para trazer calma aos mercados (…) o facto de ter duplicado o montante também recorda que vivemos tempos tumultuosos", diz Mould. (miriam.mukuru@wsj.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.