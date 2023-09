DJ MARKET TALK: Medidas para imobiliário da China podem ajudar confiança

(DJ Bolsa)-- As mais recentes medidas de alívio da China no setor imobiliário superaram as expectativas do mercado e devem ajudar a restaurar a confiança no setor, diz Betty Wong, economista sénior do ANZ para a China. Esta é a primeira vez que Beijing relaxou as restrições no imobiliário a nível nacional desde 2021, o que sinaliza a intenção de estabilizar o setor e ajudar os compradores de casas, diz Wong. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.