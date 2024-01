DJ MARKET TALK: Melhor defesa é o ataque contra uma presidência Trump - BCE/Lagarde

(DJ Bolsa)-- O ataque é a melhor defesa contra as implicações de uma presidência de Donald Trump, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. "A melhor defesa, se essa for a forma que quisermos olhar para isso, é o ataque", disse Lagarde no Fórum Económico Mundial, em Davos. "Para atacarmos devidamente temos de estar fortes em casa", referiu, apelando ao desenvolvimento da muito discutida ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.