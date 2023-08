DJ MARKET TALK: Melhoria da previsão do ROTE do HSBC é significativa

(DJ Bolsa)-- A melhoria da previsão do retorno sobre os ativos tangíveis, ou ROTE, do HSBC Holdings é significativa, agora prevista entre 14%-16% em 2023-24 comparando com 12% em 2023, diz o Jefferies numa nota depois de o banco ter reportado resultados que bateram as expectativas. O banco também reviu em alta as previsões para o total do ano para a margem financeira para mais de $35 mil milhões, face a mais de $34 mil milhões previstos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.