DJ MARKET TALK: Melhoria das taxas de Covid-19 devem ajudar emprego

(DJ Bolsa)-- O perigo de uma subida sustentada dos pedidos de subsídio de desemprego já passou, diz a Pantheon Macroeconomics, depois de os pedidos iniciais de subsídio de desemprego terem recuado para 793.000 na semana passada, face a um valor revisto em alta de 812.000, apesar de continuarem mais elevados do que o esperado. "Com os casos de Covid-19 e as hospitalizações a recuarem, a economia está agora a começar a reabrir,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone