DJ MARKET TALK: Melhoria do sentimento económico alemão disfarça abrandamento

(DJ Bolsa)-- O sentimento do investidor da Alemanha na sondagem ZEW melhorou em meados do quarto trimestre, e caso a recuperação das ações continue este mês, a sondagem de dezembro deve registar mais um aumento, de acordo com Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics. O resultado ficou em linha com a subida do índice Sentix e com a recuperação geral dos ativos de risco, refere numa nota. Ainda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.