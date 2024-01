DJ MARKET TALK: Melhoria do ZEW não afasta estagnação da economia

(DJ Bolsa)-- Apesar da melhoria das perspetivas entre os investidores sobre a economia da Alemanha no início do ano novo, teremos de esperar até que haja uma grande recuperação do produto interno bruto, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. O índice de sentimento ZEW para os próximos seis meses melhorou 2,4 pontos em janeiro para 15,2 pontos, mas o indicador de condiçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.