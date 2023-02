DJ MARKET TALK: Melhoria dos alvos do BNP moderada pela fragilidade do 4T

(DJ Bolsa)-- A fragilidade do lucro do BNP Paribas no quarto trimestre pode ofuscar um pouco a melhoria das perspetivas, dizem Azzurra Guelfi e Maria Semikhatova, analistas do Citi, numa nota. O lucro líquido ficou cerca de 3% abaixo do consenso, devido custos mais elevados e pressionado pelas operações de banca comercial e pessoal e serviços, dizem as analistas. Mas as revisões em alta para as metas de 2025 advêm do maior crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.