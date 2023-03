DJ MARKET TALK: Menor disponibilidade de crédito será contratempo

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs muda a probabilidade de a economia entrar numa recessão nos próximos 12 meses para 35% face a 25%. Contudo, Jan Hatzius, economista-chefe do Goldman e responsável global de research de investimento, diz que o número continua bastante abaixo do consenso de 60%. Hatzius acredita que ainda é muito cedo para ter uma visão confiante sobre as implicações da atual turbulência bancária para a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.