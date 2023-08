DJ MARKET TALK: Mensagem da Fed deve continuar hawkish em Jackson Hole

(DJ Bolsa)-- No simpósio de Jackson Hole desta semana, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, deve reforçar uma mensagem "hawkish até que haja novidades", refere Torsten Slok, da Apollo. A Fed "vai apenas continuar em modo de esperar para ver e monitorizar os próximos dados", diz. "Continuo a pensar que o status quo do que disseram na última conferência de imprensa e o que constava das minutas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.