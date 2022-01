DJ MARKET TALK: Mensagem do BCE vai ficar mais hawkish

(DJ Bolsa)-- A comunicação do Banco Central Europeu deve continuar a seguir numa direção mais hawkish ao longo de 2022, enquanto a inflação continuar persistente e as previsões se aproximarem gradualmente do alvo da inflação de 2%, diz Spyros Andreopoulos, economista sénior para a Europa do BNP Paribas Markets 360. Contudo, qualquer surpresa hawkish na reunião do BCE de 3 de fevereiro é agora menos prová... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

