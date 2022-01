DJ MARKET TALK: Mensagem hawkish da Fed foi para além das expectativas do mercado

(DJ Bolsa)-- A mensagem da Reserva Federal dos EUA foi "muito hawkish" e ultrapassou as já elevadas expectativas do mercado, refere Till Keller, diretor-executivo para a Alemanha, Áustria e Suíça da Ebury. Antecipando um aumento das taxas de juro de 25 pontos base em março, a firma prevê um total de quatro aumentos em 2022 como o mínimo possível. Keller conclui que o elemento mais hawkish da comunicação ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

