DJ MARKET TALK: Mercado continua a testar determinação do BCE

(DJ Bolsa)-- Apesar da mais recente leitura da inflação subjacente da Zona Euro de 5,2% e do aumento de 50 pontos base da taxa de juro do Banco Central Europeu na semana passada, o mercado continua a testar a determinação do BCE e está a dar atenção seletiva à mensagem hawkish do BCE, disse Benoit Gerard, estratega de taxas da Natixis. "As yields a cinco e 10 anos podem continuar a ajustar em baixa, conduzidas pelo fluxo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.