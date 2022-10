DJ MARKET TALK: Mercado continuará a descontar subida de 100pb do BOE

(DJ Bolsa)-- O mercado vai continuar a descontar uma subida de 100 pontos base da taxa de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, em novembro depois dos dados da inflação do Reino Unido esta quarta-feira, diz Jamie Niven, gestor sénior de fundos da Candriam, numa nota. O desconto de 100 pontos base é "infeliz para o CPM [Comité de Política Monetária], que, penso eu, preferiria subir 75 pontos base", diz Niven. Dito isto, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.