DJ MARKET TALK: Mercado de dívida devem ignorar dados do Ifo

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro estão a negociar em alta esta terça-feira e devem ultrapassar qualquer sinal de fragilidade do índice de sentimento económico do Ifo para a Alemanha, diz Christoph Rieger, responsável de research de crédito e taxas do Commerzbank Research, numa nota. "Uma leitura do Ifo abaixo do esperado não deve causar grandes ondas após os dados do PMI de ontem [segunda-feira]"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.