DJ MARKET TALK: Mercado de obrigações deve continuar volátil em 2023

(DJ Bolsa)-- A queda de quase 30 pontos base das yields das Bunds no início deste ano foi tão brusca como a subida registada no final de 2022, dizem os estrategas de taxas do ING numa nota. Embora a volatilidade implícita esteja abaixo do pico em setembro do ano passado, "não há sinais de que 2023 será um ano mais calmo", dizem. A queda da taxa de inflação em dezembro deve estar mais relacionada com a energia e, embora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.