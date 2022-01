DJ MARKET TALK: Mercado de obrigações deve reavaliar taxa terminal da Fed

(DJ Bolsa)-- A Neuberger Berman recomenda uma posição defensiva relativamente às taxas de juro, particularmente nos EUA, esperando que o mercado de obrigações reavalie a taxa terminal da Reserva Federal dos EUA numa altura em que o crescimento e a inflação excedem os alvos. "Acreditamos que é uma previsão razoável uma reavaliação em direção a 2,25% para a taxa terminal -- face aos atuais 1,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

