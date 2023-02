DJ MARKET TALK: Mercado de obrigações parece inclinado a descontar pico do BCE

(DJ Bolsa)-- Os sinais preliminares sugerem que o mercado não está a acreditar no que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, está a dizer, "com o surgimento de sinais de que os participantes [do mercado] desejam descontar o pico das taxas de juro", diz Jan Felix Gloeckner, especialista sénior em investimento da Insight Investment, numa nota. Tendo em conta a probabilidade de alguns fatores inflacionistas, como os preç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.