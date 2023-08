DJ MARKET TALK: Mercado de trabalho alemão pode não continuar forte por muito tempo

(DJ Bolsa)-- O mercado de trabalho alemão pode não estar num rumo sustentado de melhoria, refere Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics. Os pedidos de subsídio de desemprego desceram ligeiramente em julho face ao mês anterior, desafiando as previsões de consenso de um aumento de 20.000. "São ótimas notícias, mas duvidamos que este seja o início da melhoria sustentada do mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.