DJ MARKET TALK: Mercado de trabalho da Zona Euro continua a pressionar BCE

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro está a demonstrar uma genuína restrição do mercado de trabalho, o que pode ser positivo para as perspetivas de uma recuperação do consumo doméstico nos próximos trimestres, mas não são notícias tão positivas para o Banco Central Europeu, refere o economista sénior do HSBC Fabio Balboni. Com a subida do crescimento salarial, subiram também os custos unitários do trabalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.