DJ MARKET TALK: Mercado de trabalho da Zona Euro continua resiliente

(DJ Bolsa)--Os mercados de trabalho da Zona Euro estão a revelar-se robustos, escreve Melanie Debono da Pantheon Macroeconomics, depois de a taxa de desemprego do bloco monetário ter descido para 6,4% em agosto, correspondendo a mínimos históricos. A queda ligeira -- de uma taxa revista em alta de 6,5% em julho -- deixou mais de 100.000 pessoas sem trabalho no bloco de 20 membros, mostraram dados esta segunda-feira. A taxa deverá subir durante ...